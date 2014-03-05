ВВП Австралии за год вырос на 2,8%

Экономика Австралии в минувшем году продолжала устойчиво развиваться - ВВП страны вырос в последнем квартале на 0,8%, а за весь год - на 2,8%. Об этом сообщило Национальное статистическое бюро, передает ИТАР-ТАСС.

В ведомстве отмечают, что главными локомотивами роста в четвертом квартале 2013 года стали увеличение объемов экспорта и возросший потребительский спрос на внутреннем рынке.

Эти официальные данные оказались лучше прогнозов экспертов, полагавших, что рост ВВП в 2013 году составит 2,5%, а в его четвертом квартале - 0,6%. В то же время специалисты указывают, что зарегистрированное в конце года повышение потребительской активности, скорее всего, носило временный характер.

Национальная экономика Австралии не знает спадов уже 23 года.

Читайте такжеЦентробанк Австралии сохранил учетную ставку на уровне 2,5%



