«Сбербанк России» возобновил кредитование физлиц в Украине

Банк принял решение снять ограничения по потребительскому кредитованию клиентов

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине возобновил ранее приостановленное кредитование физических лиц, сообщила УНИАН пресс-служба банка. Согласно сообщению, банк принял решение снять ограничения по потребительскому кредитованию клиентов - владельцев зарплатных карт, а также возобновил повторную продажу кредитов клиентам, полностью погасившим кредиты ранее. Как сообщал УНИАН, дочерний банк «Сбербанка России» в Украине c 20 февраля приостановил выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, не являвшимся ранее клиентами банка.

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