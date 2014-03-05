«Сбербанк России» возобновил кредитование физлиц в Украине
10:51, 05 марта 2014Финансы
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Банк принял решение снять ограничения по потребительскому кредитованию клиентов
«Сбербанк России» в Украине возобновил кредитование физлиц / ru.wikipedia.org
Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине возобновил ранее приостановленное кредитование физических лиц, сообщила УНИАН пресс-служба банка.
Согласно сообщению, банк принял решение снять ограничения по потребительскому кредитованию клиентов - владельцев зарплатных карт, а также возобновил повторную продажу кредитов клиентам, полностью погасившим кредиты ранее.
Как сообщал УНИАН, дочерний банк «Сбербанка России» в Украине c 20 февраля приостановил выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, не являвшимся ранее клиентами банка.
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