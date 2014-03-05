Табачный акциз принес в бюджет 18 миллиардов гривен

За прошлый год общие акцизные поступления с товаров, произведенных в Украине, составили более 27 млрд. грн. В том числе около 18 млрд. гривен – с табачных изделий, 5,4 млрд. грн. – с алкогольных напитков, 3,6 млрд. – с пива и других подакцизных товаров.

Рост акцизных поступлений в 2013 году (на 3,1%) в Министерстве доходов и сборов (напомним, что сейчас Министерство проходит процедуру трансформации в отдельные налоговое и таможенное ведомства) связывают, прежде всего, с внедрением с начала 2013 г. новой акцизной системы на табачные изделия.

По словам главы департамента координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения Министерства доходов и сборов Нели Приваловой, доля табачного акциза в общих акцизных поступлениях за прошлый год выросла и превысила 70%.

- Нам удалось обеспечить серьезный рост доходов от табачного акциза – даже несмотря на то, что производство табачных изделий за год сократилось на 8 миллиардов штук (почти на 10%). Действующая акцизная система на табачные изделия доказала свою эффективность – рассказала Неля Привалова.

Также она напомнила, что с 2013 г. в действующей акцизной системе на табачные изделия были существенно повышены специфическая часть акциза (которая не зависит от цены) и минимальное акцизное налоговое обязательство, но при этом снижена роль процентной составляющей акциза. Кроме того, был повышен акциз на табачное сырье и введена авансовая уплата акцизного налога.

Финансовый аналитик Марьян Заблоцкий в целом позитивно оценивает изменения в акцизной политике:

- У новой системы есть плюс: она направлена на то, чтобы не было слишком дешевых сигарет. Во многих странах Европы, к примеру, в Швеции, вообще используют лишь фиксированную ставку акциза на табачные изделия. В Украине же, несмотря на увеличение роли фиксированной части акциза, система пока остается смешанной.

Также эксперт отметил существование межотраслевых перекосов в акцизной системе Украины.

- В целом у нас акцизы сбалансированы не очень хорошо. Особенно это касается алкоголя. Есть сильные акцизные перекосы в пользу дешевизны водочной продукции – уверен Марьян Заблоцкий.