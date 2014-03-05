Кабмин увеличит объем дотаций для Крыма

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует, что курортного сезона в АРК не будет, поэтому поручил разработать план предоставления автономии дополнительных дотаций из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Будут сложности в текущем году, поскольку после того, как российские танки и военнослужащие появились в АРК, думаю, что фактически курортного сезона не будет. А не будет курортного сезона, не будет дополнительных доходов в бюджет. Поэтому нам сейчас надо думать», - сказал Яценюк.

В этой связи с этим он обратился к министру финансов Александру Шлапаку «подумать, как нужно скорректировать доходы АРК».

«Поскольку им придется помогать и увеличивать объемы дотаций для того, чтобы удержать социальную ситуацию в Крыму», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в 2013 году отдохнули 5,89 млн туристов.