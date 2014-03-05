Доллар поднялся до 9,65 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 9,2500/9,6500, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту снизились – 0,2560/0,2670, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,7040/13,2550. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3736/38 (вторник - 1,3754/56).

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 марта, на межбанковском валютном рынке Украины гривня поднялась до 9,40 грн/долл.