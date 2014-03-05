Доходы госбюджета за январь-февраль сократились на 2,29 млрд грн

За январь-февраль 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 52,2 млрд грн, что на 4,2%, или 2,29 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По оперативным данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 46,2 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 2,5%, превышает показатель января-февраля 2013 года. В специальный фонд госбюджета поступило 6 млрд грн с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета, что ниже прошлогоднего показателя на 3,4 млрд грн, или на 36%.

Также сообщается, что в январе-феврале возмещено 6,6 млрд грн НДС, что на 2,234 млрд грн (на 25,3%) меньше соответствующего показателя за январь-февраль 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года в размере 1,636 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 25,299 млрд грн, что на 2,098 млрд грн, или 9,04%, больше показателя января 2013 года.

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Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.





