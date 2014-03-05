На межбанке к 12:00 гривня выросла до 9,37 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2500/9,6500, к 12:00 сузился спрэд 9,2500/9,3700, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2670, к 12:00 цены понизились 0,2558/0,2592. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 36.1250 (-0.0025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3736/38, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,7040/13,2550, к 12:00 цены составили 12,7040/12,8725.