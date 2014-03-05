Минфин раскритиковал финансовую дисциплину в регионах

Капитальные и другие расходы из государственного бюджета не будут оплачиваться до выплаты зарплаты и платежей за энергоносители.

Об этом заявил министр финансов Александр Шлапак в ходе заседания Кабинета министров Украины.

«Мы разрабатываем специальный режим использования средств и подкрепляем нашу позицию через казначейство. Не будут оплачиваться никакие капитальные расходы и никакие другие до тех пор, пока не будет выплачена зарплата и оплачены энергоносители», - сказал министр.

По словам Шлапака, правительство приняло постановление, предусматривающее использование местных бюджетов, которое поступит в регионы в ближайшее время. Цель этого постановления - не допустить ситуации, как в конце прошлого - начале текущего года, когда порядка 77% средств местные бюджеты использовали не на первоочередные, а на капитальные и прочие расходы, при наличии задолженности по зарплате и за энергоносители.

Также министр отметил, что в рамках этого постановления будет упорядочен госбюджет. «Необходимо на местах изыскать ресурсы по увеличению местных бюджетов как минимум на 2% и сократить расходы на 1%. Поверьте, этот план очень простой. Если сравнивать с тем планом, который придется выполнить нам в центре», - добавил Шлапак, и попросил регионы предоставить расчеты и предложения до 31 марта, а также пересмотреть на сессиях льготы местным субъектам хозяйствования, которых, по оценкам министерства, слишком много.

Министр призвал регионы удержаться до открытия ассигнований на капитальные расходы. «Дождитесь, пожалуйста, конца марта месяца. Я думаю, к этому моменту будут внесены изменения в госбюджет, в том числе и по межбюджетным трансфертам, и мы сможем вернуться к вопросу, в какой способ и в каком объеме мы можем вообще финансировать какие-либо капитальные расходы», - добавил он.

Шлапак обратился с претензиями по финансово-бюджетной дисциплине. «За 2013 год финансовая инспекция выявила на 3,7 млрд грн нарушений бюджетной дисциплины, из них на 1,1 млрд — выплаты по оплате коммунальных ресурсов. Это больше на 50% - и в сумме, и по количеству, по сравнению с 2012 годом», - сказал он.

Шлапак подчеркнул, что до сих пор не утверждены 86 местных бюджетов, в том числе 2 областных бюджета, и призвал ряд районных администраций ускорить бюджетный процесс.

По словам министра, правительство выполняет все свои обязательства по межбюджетным отношениям. «Только за последние два месяца мы перечислили дотаций на 18,8 млрд грн», - сказал он и добавил, что по дотациям за февраль также все проплачено, и сегодня последние платежи пойдут в регионы.

«Мы, согласно вашим запросам, 9 млрд грн профинансировали по социальным субвенциям. Полностью финансируются также другие субвенции. Согласно вашим запросам, предоставлено 2,4 тыс кредитов на покрытие временных кассовых разрывов порядка 4 млрд грн», - отметил Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. Как пояснил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, бюджет был сформирован на нереальных показателях доходов.