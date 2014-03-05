Банки повышают проценты по розничным вкладам

Средняя ставка по годовым вкладам в национальной валюте вчера превысила 19%. Банкиры повышают ставки, чтобы не просто остановить отток ликвидности, но и повернуть его вспять, сообщает "Коммерсант-Украина".

Банки пытаются остановить отток вкладов с помощью своего ключевого "оружия" — повышения депозитных ставок. Вчера средняя доходность годовых гривневых вкладов, согласно украинскому индексу депозитов физических лиц (UIRD), впервые больше чем за год превысила уровень 19%, достигнув 19,02%.

Последний раз цена розничных ресурсов превышала эту отметку 4 февраля 2013 года — тогда средняя цена депозитов составляла 19,06%. С начала года годовой UIRD вырос на 1,36 процентных пункта. Более заметно повысился трехмесячный UIRD — на 1,62 п.п., до 17,61%.

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Пик вывода вкладчиками денег из банков произошел во время вооруженных столкновений в Киеве. По данным главы Нацбанка Степана Кубива, за 18-20 февраля граждане сняли с банковских депозитов 30 млрд грн — 7% всего розничного портфеля. На прошлой неделе отток средств замедлился, но продолжался.

Чтобы снова привлечь внимание вкладчиков и вернуть средства на счета, банкиры начали массово повышать ставки, а в отдельных случаях — предлагать компенсацию потерянных процентов за тот срок, когда депозиты были сняты досрочно, при условии их быстрого повторного размещения.

В ближайшее время банкиры ожидают прекращения оттока денег, несмотря на риски эскалации военного конфликта.

В связи с активным ростом ставок на банковском рынке уже начали звучать призывы к их административному ограничению. Украинский кредитно-банковский союз (УКБС) обратился в Нацбанк с предложением предусмотреть верхнюю границу стоимости привлечения денег на внутреннем рынке, которую нельзя будет превышать.

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"Если целью Нацбанка и Кабинета министров является кредитование экономики, необходимо снизить стоимость привлечения ресурсов. Например, максимальная планка депозитных ставок в долларах может быть установлена на уровне 7%, в евро — 5%, а в гривне — 13-14%. Тогда можно будет обеспечить кредитование экономики по цене на уровне порядка 17%, а не 24-25%, как сейчас. Однако такие правила должны быть едиными для всей системы",— рассказала "Ъ" генеральный директор УКБС Галина Олифер.

По мнению банкиров, ответственность за снижение цены денег должен взять на себя НБУ.