Девальвация гривни остановлена - финансисты

Как отметил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, украинские банки являются заложниками конституционной нормы, обязывающей вернуть любой депозит физлица по первому требованию.

«Поэтому НБУ обязан помогать реально работающим банкам – государство создало эти проблемы, и государство их обязано решить и решает. Решает вполне успешно – гривневая ликвидность идет стабильным потоком на рынок. Одновременно НБУ перекрыл основные потоки выхода этой гривни на валютный рынок и девальвация гривни остановлена», - написал Найман на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что благодаря активному давлению НБУ на спекулянтов доллар против гривни на межбанке «глубоко нырнул» - ниже 10 грн/долл. «Официальный курс гривни на сегодня упал до 9,7241 за доллар. Банковская система работает нормально, хотя и не без некоторых задержек в платежах. Проблемы испытывают только банки, связанные с «Семьей», - добавил Найман.

По словам эксперта, крупные банки, у которых высокая доля депозитов физлиц в пассивах, наиболее чувствительны к оттоку вкладов, но регулятор будет оказывать поддержку нормально работающим банкам, поскольку их проблемы могут отразиться на всей банковской системе.

«Укрепление гривни на межбанковском рынке до уровня 9,09/9,47 гривень за доллар США во вторник стало следствием не только международной политической ситуации, но и мер Национального банка по стабилизации работы банковского сектора», - полагает глава набсовета «Укринбанка» Владимир Клименко.

По мнению банкира, внедрение временных ограничений на снятие валютных депозитов, а также сосредоточение регулятора на поддержке текущей ликвидности финучреждений даст возможность снизить спрос на валюту и стабилизировать работу системы в целом.

«Не только сам факт наличия нового правительства, но и готовность нового главы НБУ идти на диалог с банковским сообществом дают многим участникам рынка уверенность в изменении ситуации к лучшему. Введенные ограничения банкиры считают приемлемыми. Сейчас главное - обеспечить снижение паники, дать банкам выплатить все запрашиваемые депозиты, успокоить население. Мораторий в таком случае будет неактуальным», - считает Клименко.

Банкир полагает, что банки в свою очередь будут предлагать клиентам - физлицам и предприятиям антикризисные депозитные пакеты, чтобы поддержать усилия НБУ, в том числе депозиты на 7-14 дней с пролонгацией, возможность вернуть проценты за дни, когда депозит не лежал в банке, повышенные ставки в валюте при конвертации. «Эти меры действенно показали себя в кризис 2008-2009 годов, сегодня они тоже могут сработать и минимизировать отток вкладов из системы», - отметил он.

Также Клименко добавил, что многие банки уже показывают снижение оттока вкладов, а те финучреждения, которые испытывали незначительные сложности с проведением платежей, постепенно возвращаются в нормальный ритм работы. Однако при этом, считает банкир, экономический кризис будет стимулировать уход с рынка слабых игроков, что также будет способствовать укреплению системы.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10 -11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

Начиная с пятницы, 28 февраля, гривня планомерно укрепляется на валютном рынке, и сегодня, 5 марта, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 9,2500/9,3700 грн/долл.

Напомним, что Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования.

Читайте такжеБанкир считает, что девальвация гривни уже состоялась