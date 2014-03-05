ЕС пообещал одолжить Киеву 11 миллиардов евро

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу после специального заседания Комиссии относительно Украины.

"Самым неотложным приоритетом ЕС является вклад в мирное разрешение нынешнего кризиса, с полным уважением к международным нормам. Параллельно международное сообщество должно мобилизироваться для предоставления помощи Украине для стабилизации ее экономической и финансовой ситуации. Европейская комиссия предлагает сегодня пакет, целью которого является помочь преданному, широкому и ориентированному на реформы правительству в развитии стабильного и зажиточного будущего Украины", - сказал Баррозу.

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"Что мы предлагаем: как минимум 11 миллиардов евро в следующие несколько лет из бюджета ЕС и международных финансовых институтов, которые находятся в ЕС", - добавил Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что пакет финансовой помощи имеет кратко- и среднесрочные перспективы.

Так, по словам Баррозу, в этом пакете предусматривается:

- 3 млрд евро из бюджета ЕС в последующие годы (€,6 млрд евро макроэкономической помощи кредитами и помощь грантами на сумму 1,4 млрд евро);

- до 8 млрд евро выделят Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития;

- потенциальные 3,5 млрд евро через Инвестиционный механизм соседства ЕС;

- создание донорской координационной платформы;

- временное действие глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, когда будет подписано Соглашение об ассоциации, что будет иметь позитивное влияние на торговлю;

- создание Инвестиционного форума высокого уровня;

- модернизация украинской сети газопроводов и работа над реверсными поставками газа, в частности из Словакии;

- ускорение визовой либерализации;

- техническая помощь ЕС в различных отраслях - от конституционной до законодательной реформ и подготовки к выборам.

Объясняя причины, которые побудили ЕС выделить финансовую помощь Украине, Баррозу подчеркнул, что "ситуация в Крыму должна быть решена через диалог". «Я приветствую диалог между правительствами Украины и России. Никто бы не был против международных наблюдателей в Крыму. Нынешний кризис является настоящей угрозой стабильности и даже миру на континенте за много лет", - сказал Баррозу.

"Важно иметь мир и стабильность в Украине. Это важно для региональной стабильности и для глобальной стабильности", - подчеркнул Баррозу.