Минфин хочет реструктуризировать госдолги Украины

Украина допускает возможность проведения переговоров по реструктуризации внешних государственных долгов – в частности, долгов Международному валютному фонду и валютным облигациям, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак.

«Никто не поднимает вопрос реструктуризации в начале переговоров, - сказал Шлапак. - Но вне всякого сомнения, мы будем направлять такие предложения (по реструктуризации - УНИАН) нашим партнерам». При этом он добавил, что пока, в начале переговоров с кредиторами, вопрос реструктуризации никто не поднимает.

Он уточнил, что до конца года Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 10 млрд долл. «Это деньги, которые мы должны Международному валютному фонду, по еврооблигациям, наибольшая сумма – это облигации, которые эмитировало правительство в валюте, и которые продавались нашим гражданам. Ну и небольшая сумма – другие кредиторы», - сказал Шлапак. При этом он отметил, что пиковые платежи придутся на май, июнь и август.