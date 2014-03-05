Кабмин урезал финансирование госпроектов на 48 млрд грн

Кабинет министров Украины в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн, сообщил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак.

«Кабмин пересмотрел перечень госпрограмм, которые в течение последнего года не финансировались, это 42 такие программы. Кроме того, мы пересмотрели 82 решения по проектам, которые требовали бюджетного ресурса. Общий объем такого ресурса – 48 млрд грн», - сказал Шлапак. «Это не значит, что этими проектами мы не будем заниматься. Это означает, что все проекты будут проанализированы в части реальности их реализации и наличия средств под них. Эти проекты могут быть внесены потом по-новой – возможно, в новом формате, с обеспечением реального источника финансирования», - сказал Шлапак.

Кроме того, он отметил, что правительство также поручило провести инвентаризацию резиденций и дач, которые в течение двух месяцев должны быть переданы в ведение Фонда госимущества и затем проданы. «Запрещено также покупать форменную одежду, ноутбуки, автотранспорт, оплачивать мобильную связь, делать ремонты, оплачивать чартерные рейсы, создавать новые бюджетные учреждения, увеличивать численность работников, заполнять вакансии и выдавать денежные вознаграждения чиновникам. Правительство также сократило количество заместителей министра – до трех, включая первого заместителя министра», - сказал Шлапак, добавив, что такая экономия составит порядка 0,5 млрд грн уже в этом году.

Также Шлапак отметил, что местным бюджетам поставлена задача отыскать возможности увеличения доходной части на 2% и сокращения расходной части на 1%. «До конца месяца они должны доложить, как им это удалось», - сказал Шлапак.

Напомним, что ранее министр сообщал, что Кабинет министров Украины принял решение избавиться от парка автомобилей, принадлежащих центральным органам власти, и распродать их под контролем общественности, а также ввести специальный режим использования средств, предполагающий запрет финансирования капитальных расходов в условиях невыплаты зарплаты и наращивания долгов за потребленные энергоносители.

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