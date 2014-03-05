Доллар на закрытии межбанка незначительно поднялся

В среду, 5 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,3000/9,4000 грн/долл. с 9,2500/9,3700 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,7705/12,9120 грн/евро по сравнению с 12,7040/12,8725 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3710/1,3745.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2560/0,2595 грн/рубль против 0,2558/0,2592 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0400 (-0.0875).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,1000/9,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,1060/13,0730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2558/0,2641 грн/рубль.

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