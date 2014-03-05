Украина не сможет погасить долг за газ без помощи МВФ и кредитов России - Продан

Украина не сможет погасить долг перед Россией по газовому контракту без российских кредитов или финансовой поддержки Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики Юрий Продан.

«Как вам было известно, погашение долга должно было быть осуществлено через получение российских кредитов. Российских кредитов нет, конечно, мы не можем погасить этот долг», - заявил Продан.

«Европа говорит, что вы можете прийти за финансовой поддержкой. Мы надеемся на те договоренности, которые сейчас имеем с МВФ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что долг Украины перед Россией по газовому контракту составляет 2 млрд долл. США, и он может быть погашен в случае предоставления Россией обещанного кредита.

4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог.

Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

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