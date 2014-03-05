ЕББР готов дать Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ, говорится в заявлении банка.

При этом, как отмечается, сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация». «ЕБРР считает крайне важным для инвесторов соглашение Украины сотрудничать с Международным валютным фондом и разрешение вопросов преодоления коррупции, - говорится в заявлении банка. – ЕБРР в течение прошлого года активно работал над Антикоррупционной инициативой Украины и рассчитывает на прогресс в этой сфере в сотрудничестве с новыми властями».

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В банке подчеркивают, что готовы и далее работать в тесном сотрудничестве с властями Украины, прежде всего в части улучшения условий привлечения инвестиций в страну.

ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года

По состоянию на 1 января 2014 года ЕБРР взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро в 321 проект в Украине. Однако в связи с обострением политического и экономического кризиса в Украине банк пересмотрел свою работу в нашей стране.

В частности, 19 февраля на фоне значительного ухудшения ситуации в нашей стране и развертывания полномасштабных боевых действий на улицах Киева, приведших к гибели почти ста человек, ЕБРР заявил о приостановке своей деятельности в Украине.

Вместе с тем, уже к концу февраля банк возобновил работу и позитивно оценил назначение Степана Кубива главой Национального банка Украины.