Минфин заявляет, что Украина вовремя погашает госдолг

Обслуживание и погашение государственного долга Украины осуществляется в установленные сроки в полном объеме, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин подчеркивает, что Украина на протяжении многих лет является качественным и надежным заемщиком, своевременно и в полном объеме выполняющим взятые на себя обязательства.

При этом особое внимание уделяется внешним обязательствам Украины, что обусловлено необходимостью формирования положительного имиджа страны как суверенного заемщика.

Читайте такжеЕББР готов дать Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года

По данным Минфина, размещение гособлигаций происходит с учетом графика платежей по обслуживанию и погашению государственного долга на будущие периоды с целью недопущения пиковых нагрузок на бюджет.

«Что касается любых вопросов реструктуризации и/или обмена краткосрочного долга на другие обязательства, то такие вопросы пока не прорабатываются Министерством финансов. Однако если инвесторы захотят осуществить любое изменение и официально обратятся в Министерство финансов, то такое предложение будет рассмотрено в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина допускает возможность проведения переговоров по реструктуризации внешних государственных долгов – в частности, долгов Международному валютному фонду и по валютным облигациям, как заявил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак.

По словам министра, до конца года Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 10 млрд долл., в т.ч. МВФ, по еврооблигациям и облигации правительства в валюте, которые продавались гражданам. Пиковые платежи придутся на май, июнь и август.