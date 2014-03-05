В Кабмине хотят ввести Украину в ТОП-10 стран по легкости ведения бизнеса

Формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли Украины, сообщил в эфире «Громадського ТВ» министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«Что хотелось бы сделать в три месяца, в ближайшие полгода. Во-первых, сделать прозрачным процесс госзакупок. Во-вторых, сформировать регуляторную платформу для того, чтобы Украина вошла в десятку стран по легкости ведения бизнеса», - сказал Шеремета.

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При этом он отметил, что в настоящее время уже идет параллельная работа по налаживанию связей с парламентом, а также ведется анализ принятых и не принятых, но уже разработанных инициатив.

Ранее глава Минэкономразвития сообщал, что ключевыми задачами его министерства он видит максимальное повышение прозрачности госзакупок, ликвидацию возможностей для коррупции, дерегулирование с целью облегчения и удешевления ведения бизнеса, шаги по улучшению состояния человеческого капитала страны.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру, и индустриальную базу.

В то же время, по мнению экспертов, несмотря на то, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, надо сделать значительно больше.