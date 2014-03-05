Глава Минэкономразвития считает, что Украине нужно привлечь минимум $13 млрд

«Мы в сотрудничестве с Минфином работаем над тем, чтобы привлечь средства в Украину. Есть большая вероятность того, что мы сможем привлечь большие международные средства, чтобы закрыть имеющуюся сегодня потребность в средствах», - сказал Шеремета, отметив, что это будут целевые средства, которые будут выданы под конкретные условия. «Деньги без цели – не думаю, что они нам нужны. В этих средствах есть цели и условия. Вот об условиях мы и поговорим», - сказал министр.

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При этом он отметил, что Украине требуется привлечь порядка 13 млрд долл. для того, чтобы рассчитаться по всем обязательствам. «Нам в течение трех месяцев нужно рассчитываться с долгами. Нам нужно привлечь минимум 13 млрд», - сказал Шеремета, напомнив, что объем долгов, который Украина должна выплатить кредиторам, не намного отличается от общего объема госрезервов. «Мы не можем остаться без резервов», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Александра Шлапака, Украина должна выплатить кредиторам в 2014 году порядка 10 млрд долл. Это деньги, которые Украина должна Международному валютному фонду, по еврооблигациям и валютным облигациям.

В настоящее время в Украине работает миссия Международного валютного фонда. Основная цель – оценка ситуации в Украине. В Минфине не исключили, что программа сотрудничества с МВФ может быть подписана в ближайшее время. Предварительный объем кредитования – 15 млрд долл. Опрошенные УНИАН эксперты отмечали, что первый транш программы может составить порядка 2-3 млрд долл.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова выполнить все требования МВФ, какими бы непопулярными они ни были, включая тарифное регулирование и регулирование курса гривни.