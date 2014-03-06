В Британии рекордные наводнения нанесли малому бизнесу ущерб на $1,4 млрд

Убытки частных предпринимателей Великобритании в результате рекордных наводнений превысили 830 млн фунтов стерлингов (1,4 млрд долларов). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Федерации малого бизнеса страны, передает ИТАР-ТАСС.

В январе-феврале, согласно документу, многие частные предприниматели Соединенного Королевства вынуждены были вследствие стихии приостановить или существенно ограничить оказание услуг населению. Наиболее крупные убытки бизнесмены понесли, в частности, из-за серьезного падения спроса на собственные товары.

"Недавняя непогода нанесла серьезный удар по частным предпринимателям", - заявил представитель Федерации Джон Аллан. Причем, значительное их число, по словам Аллана, "вынуждено было ликвидировать бизнес".

Нынешняя зима в Англии и Уэльсе стала самой обильной на осадки за всю историю метеонаблюдений, и последствия рекордных наводнений, по оценкам экспертов, будут ощущаться еще несколько месяцев.