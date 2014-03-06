Межбанк открылся снижением курса доллара

В четверг на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 9,2000/9,5000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2546/0,2630, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,6235/13,0,370.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3721/23 (среда - 1,3736/38).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 5 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,3000/9,4000 грн/долл. с 9,2500/9,3700 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,7705/12,9120 грн/евро по сравнению с 12,7040/12,8725 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3710/1,3745.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2560/0,2595 грн/рубль против 0,2558/0,2592 грн/рубль на 12:00.

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

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