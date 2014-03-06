Кабмин уволил главу Госфининспекции Андреева
10:48, 06 марта 2014Финансы
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Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной финансовой инспекции Украины Петра Андреева
Кабмин уволил главу Госфининспекции Андреева
Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной финансовой инспекции Украины Петра Андреева. Об этом говорится в распоряжении правительства № 121-р от 5 марта т.г.
«Принять отставку главы Государственной финансовой инспекции Украины Андреева Петра Петровича в соответствии с абзацем вторым части два статьи 31 Закона Украины «О государственной службе»», - говорится в распоряжении.
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Справка УНИАН. Петр Андреев возглавлял Госфининспекцию, созданную согласно Указу Президента Украины на базе Главного контрольно-ревизионного Управления, с декабря 2010 года.
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