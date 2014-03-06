Кабмин уволил главу Госфининспекции Андреева

Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной финансовой инспекции Украины Петра Андреева. Об этом говорится в распоряжении правительства № 121-р от 5 марта т.г.

«Принять отставку главы Государственной финансовой инспекции Украины Андреева Петра Петровича в соответствии с абзацем вторым части два статьи 31 Закона Украины «О государственной службе»», - говорится в распоряжении.

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Справка УНИАН. Петр Андреев возглавлял Госфининспекцию, созданную согласно Указу Президента Украины на базе Главного контрольно-ревизионного Управления, с декабря 2010 года.

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