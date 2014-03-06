Канада приостановила экономическое сотрудничество с Россией

Власти Канады решили приостановить работу специальной межправительственной комиссии по развитию экономических отношений с Россией из-за вторжения российских военнослужащих в Украину.

Об этом говорится в имеющемся в УНИАН заявлении главы канадского правительства Стивена Харпера.

"Вторжение России в Украину - это очевидное нарушение международного законодательства. Поэтому сегодня я заявляю, что мы приостанавливаем наше участие в Межправительственной экономической комиссии Канада-Россия, созданной с целью развития экономических отношений между государствами", - говорится в заявлении.

Глава канадского правительства призвал Президента России Владимира Путина немедленно вывести российские войска в места дислокации и воздержаться от дальнейших "провокационных и опасных действий".

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Канада также по просьбе генерального прокурора Украины решила заморозить активы должностных "лиц режима Януковича" и направить в Крым двух своих военных наблюдателей в составе Верификационной миссии ОБСЕ.

"Наши действия в комиссии, замораживание активов коррумпированных украинских чиновников и участие в миссии ОБСЕ – это очередные примеры нашей поддержки Украины, и они реализуются с целью стабилизации напряженной ситуации в Крыму", - отмечается в заявлении Харпера.

Как сообщал УНИАН, ранее Харпер распорядился приостановить все запланированные двусторонние контакты с российскими Вооруженными силами.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

Украинская власть заявляет, что эти захватчики – российские военнослужащие.

4 марта Путин не признал наличия в Крыму российских военнослужащих и сказал, что украинские военные части блокируются местными «силами самообороны».

5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «бессмыслицей» и провокацией многочисленные фото- и видеодоказательства присутствия российских солдат и военной техники в Крыму.

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