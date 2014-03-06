Внешний госдолг России вырос до $55,7 млрд

Внешний госдолг России увеличился в 2013 году на $5,025 млрд (+ 9,9%) до $55,794 млрд, сообщает Вести.Экономика со ссылкой на Минфин. Внешний госдолг, выраженный в евро, увеличился за год на 2 млрд 276,2 млн евро до 40 млрд 607,1 млн евро.

В январе госдолг сократился на $43 млн (- 0,1%) до $55,751 млрд (на 248 млн евро до 40 млрд 855,1 млн евро).

Основная часть долга приходится на внешние облигационные займы России, задолженность по которым на 1 февраля составила $40 млрд 660,7 млн. В 2013 г. долг по облигациям увеличился на $5 млрд 757,4 млн (+ 16,5%) до $40 млрд 667,8 млн против $34 млрд 910,4 млн в 2012 г.

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Задолженность России перед международными финансовыми организациями сократилась в прошлом году на $460,9 млн (- 22,7%) до $1 млрд 565,3 млн.

Задолженность России перед официальными кредиторами - членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации, - сократилась в 2013 г. на $170,2 млн (- 52%) до $156,9 млн.

Задолженность перед официальными кредиторами - не членами Парижского клуба - сократилась за год на $69,9 млн (- 6,4%) до $1 млрд 26,2 млн.

Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами СЭВ - уменьшилась на $40,1 млн (- 4,9%) до $951 млн.

Долг бывшего СССР сократился на $500 тыс. до $22,4 млн, задолженность по ОВГВЗ уменьшилась на $100 тыс. до $5,5 млн. Задолженность по валютным госгарантиям России увеличилась в 2013 г. на $9,3 млн до $11 млрд 399,1 млн.

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