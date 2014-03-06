Нацбанк решил не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций

Национальный банк Украины принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, чтобы найти валютный курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок, сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в четверг в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы ушли с рынка, и даем рынку найти спокойно тот курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок. Рынок стал узкий и маленький, и два дня мы наблюдаем тренд на укрепление, ревальвацию», - сказала Щербакова.

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По ее словам, очевидно, что рынку нужно было время, чтобы перестроиться, привыкнуть к постоянным изменениям валютного курса. «Понятно, что рынок и бизнес должен перестроиться. Сейчас система, бизнес, в том числе и население адаптируется к ситуации», - добавила Щербакова.

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