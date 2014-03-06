Минфин разработал проекты корректировок к бюджету с дефицитом от 2 до 2,8%

Показатели государственного бюджета будут пересматриваться, и на сегодняшний день у Министерства финансов есть три проекта корректировок к госбюджету с дефицитом от 2 до 2,8%, сообщила сегодня журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Показатели бюджета будут пересматриваться… есть три варианта с дефицитом 2-2,5-2,8%», - сказала Пахачук.

В то же время, она отметила, что поскольку изначально в госбюджет заложен среднегодовой курс на уровне 8,5 грн/долл., все показатели нужно пересчитывать, в том числе по госдолгу.

«Важно, чтобы ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Понимать диапазон колебаний валютных курсов и заложить реалистичные показатели», - добавила Пахачук.

Читайте такжеКабмин намерен осуществить секвестр бюджета на 65-80 млрд грн

