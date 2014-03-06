Нацбанк может повысить учетную ставку

Национальный банк Украины рассматривает возможность повышения учетной ставки, правление будет рассматривать этот вопрос в ближайшие два дня, сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в четверг в ходе круглого стола в Киеве.

“Сейчас согласовываются макропрогнозы с Минэкономразвития и Министерством финансов. Наверное, когда будут найдены точки соприкосновения, мы выйдем с предложением ее поднять (учетную ставку - УНИАН)”, - сказала Щербакова.

По ее словам, правление Нацбанка будет рассматривать этот вопрос в ближайшие два дня.

«Лично мое мнение - ставку нужно повышать. Это будет сигнал рынкам», - добавила Щербакова. В то же время, она не уточнила, какой может быть реакция рынков на повышение ставки, и подчеркнула, что это ее мнение, а решение будет принимать правление НБУ.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Национальный банк снижал учетную ставку дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ. Ранее Национальный банк заявлял о намерениях продолжить политику снижения учетной ставки.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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