Украина должна заплатить $9 млрд госдолга до конца года

Украина в январе-феврале погасила 1 млрд долл. обязательств по государственному долгу, и до конца года остается заплатить 9 млрд долл., сообщила сегодня журналистам директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

Она напомнила, что в текущем году согласно госбюджету предстояло уплатить по долговым обязательствам 10 млрд долл. «За январь-февраль мы уже выполнили обязательства на 1 млрд долл., остается 9 млрд долл.», – сказала она.

Также Пахачук отметила, что из 480 млрд грн госдолга на 31 января 279 млрд грн номинированы в иностранной валюте, а валютный долг составляет 33,7 млрд долл. В структуре валютного долга наибольшая доля, 27,8 млрд долл., приходится на заимствования на внешних рынках. По ее словам, если сравнивать с другими странами мира, особенно со странами нашей группы, то это относительно небольшой долг.

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Основным кредитором Украины, по словам Пахачук, является Международный валютный фонд, которому предстоит выплатить 3,5 млрд долл., в т.ч. 2,9 млрд долл. – в 2014 году.

Также Пахачук отметила, что 47% госдолга номинировано в долларах США, 48% – в гривне, остальное – в евро и в специальных правах заимствования.