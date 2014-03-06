На поддержку ликвидности банков в феврале направили 22 млрд грн

Национальный банк принял решение усилить присутствие на рынке ликвидности и работать со всеми банками без исключения, и направил на поддержку ликвидности банков в феврале 22 млрд грн, сообщила сегодня журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы приняли решение, что будем на рынке ликвидности. Подача ликвидности банкам составила 8 млрд грн в январе и 22 млрд грн – в феврале», - сказала Щербакова.

Она подчеркнула, что НБУ практически отказался от индивидуальных сделок и работает через тендеры по поддержке ликвидности. «На сегодня принято решение поддерживать все банки, и это логично в данной ситуации, должны быть равные доступы всех банков к инструментам рефинансирования. Сегодня мы поддерживаем все банки, без исключения», - добавила она.

Щербакова отметила, что было разработано несколько новых инструментов для поддержки ликвидности банков, у которых отток депозитов. «Провели два тендера на сумму 1,7 млрд грн для банков, у которых есть оттоки, под залог государственных бумаг. На этой неделе Нацбанк впервые провел тендер без ограничения по ставке и по сумме», - сказала она.

По словам Щербаковой, таким образом регулятор стремился сохранять рынок государственных ценных бумаг и поддержать банковскую систему.

В то же время, по ее словам, начиная с марта, Нацбанк начал работать с инструментами по поддержке платежеспособности банков. «Только начал действовать на этой неделе. Открыты кредитные линии, в обеспечение приняты кредитные пулы, 6 или 8 банков начали получать ликвидность», - сказала она. Щербакова пояснила, что решение выдавать кредит банкам под залог действующих кредитов регулятор принял, поскольку свободные ОВГЗ в распоряжении банков, которые можно предоставить в залог по кредитам, истекают.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

В начале февраля Нацбанк разработал механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам под тройную учетную ставку НБУ (при действующей учетной ставке в 6,5% это 19,5%) под залог ОВГЗ или иностранной валюты.

Также регулятор с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования.

Объем депозитов в украинских банках в январе текущего года снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе на 4,9% по юрлицам и на 0,9% - по физлицам. Сокращение объема депозитов произошло впервые с октября 2013 года, когда депозиты сократились за счет уменьшения средств юридических лиц, в то время как снижение депозитов физических лиц последний раз наблюдалось более двух лет назад, в ноябре 2011 года.

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