Отток депозитов из банков с 27 января составляет 9-10%

Отток депозитов из банковской системы, начиная с 27 января, составляет 9-10%, что не значительно для банковской системы и не разрушает ее основу, сообщила сегодня журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в ходе круглого стола в Киеве.

«Оттоки на сегодня 9-10%, с 27 января. На сегодня они незначительные для системы, не разрушают основу банковской системы», - сказал Щербакова.

По ее словам, такое явление неприятно для банков и в настоящее время банки стараются выполнять свои обязательства перед клиентами в полной мере, возвращая депозиты, а Нацбанк оказывает поддержку всем банкам без исключения.

Щербакова подчеркнула, что, несмотря на отток депозитов, повышенного спроса на иностранную валюту со стороны населения нет. «Нет большого спроса на валюту, с 27 января у нас чистый профицит (превышение предложения валюты над спросом – УНИАН)», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10 -11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

Начиная с пятницы, 28 февраля, гривня планомерно укрепляется на валютном рынке, и сегодня к открытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару достигли 9,20-9,50 грн/долл.

Напомним, что Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Глава Нацбанка Степан Кубив пообещал поддерживать банки, которые работают в законодательном поле, поскольку у регулятора есть достаточно инструментария для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами банков. По словам главы НБУ, банковская система на сегодняшний день является здоровой, а вкладчики защищены Фондом гарантирования вкладов.

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