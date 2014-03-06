Украина будет обслуживать госдолг и не планирует его реструктуризацию

Об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Мы будем обслуживать долги согласно взятым обязательствам, но если будет инициатива кредитора, мы ее рассмотрим. Ми не говорим о реструктуризации долга», - сказала Пахачук.

Также она отметила, что в настоящее время проводятся консультации с Международным валютным фондом и заимствования осуществляются только на внутреннем рынке. «Практически все рынки закрылись», - добавила она.

В то же время, Пахачук подчеркнула, что финансирование бюджетного дефицита за счет выкупа ОВГЗ на внутреннем рынке при поддержке Нацбанка – это нормальный механизм с учетом текущей ситуации, но это временный инструмент.

Как сообщал УНИАН, Украина допускает возможность проведения переговоров по реструктуризации внешних государственных долгов – в частности, долгов Международному валютному фонду и по валютным облигациям, заявил на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Шлапак. По словам министра, до конца года Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 10 млрд долл., в том числе МВФ. Пиковые платежи придутся на май, июнь и август.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

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