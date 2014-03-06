Гривня поднялась до 9,25 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2000/9,5000, к 12:00 сузился спрэд 9,3000/9,3900. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 9,2000/9,2500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2546/0,2630, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2574/0,2590. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2563/0,2599. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2805 (+0.3105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3725/1,3770. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,6235/13,0370, к 12:00 цены составили 12,7715/12,8990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 12,6510/12,7235.

Как сообщал УНИАН, в четверг на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 9,2000/9,5000.

Читайте такжеОтток депозитов из банков с 27 января составляет 9-10%