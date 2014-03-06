МВФ предоставит оценку экономической ситуации в Украине после выходных

Миссия Международного валютного фонда сможет представить первые оценки ситуации в Украине и свои рекомендации по поводу преодоления кризисных явлений в стране после выходных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском медиа-центре сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета. «Они (миссия - УНИАН) пока изучают ситуацию. Миссия сможет сформулировать первые рекомендации после выходных», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что сам факт проведения переговоров во многом стабилизирует общеэкономическую ситуацию в стране. «Экономика Украины в целом не так плоха, как ситуация, скажем, в системе государственных финансов. Давайте разделим эти две сферы, - сказал Шеремета.- Однако факт переговоров стабилизирует ситуацию в целом».

При этом министр сообщил, что на текущий момент каких-то новых условий сотрудничества МВФ не выставляет. В частности, вопрос формирования рынка земли, ранее озвучивавшийся в СМИ, не стоит. «Этот вопрос не обсуждается ни в качестве условий предоставления средств, ни в качестве общей оценки ситуации», - сказал Шеремета. В то же время он отметил, что стороны обсуждают вопросы фискальной дисциплины и общей социально-политической ситуации.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, объем первого транша может составить 2-3 млрд долл.

Глава правительства Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются: гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.