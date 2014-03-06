НАБУ: Украинцы предпочитают краткосрочные и среднесрочные депозиты

Об этом говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По данным ассоциации, удельный вес депозитов на срок до 1 года (в т.ч. остатков на текущих счетах граждан) составляет почти 65% от общего объема депозитов, привлеченных банковскими учреждениями на протяжении 2013 года.

Средства, привлеченные банками на срок более 2 лет, формируют лишь 1% депозитной базы физических лиц. Остальные депозиты от домохозяйств в указанном периоде привлечено на срок от 1 до 2 лет.

По данным ассоциации, среднее значение индекса ставок по гривневым депозитам физических лиц с начала года по 5 марта 2014 года по средствам, привлеченным на 3 месяца, составляет 16,45%, на 6 месяцев - 17,50%, на 9 месяцев - 17,94%, на 12 месяцев - 18,20%. По долларовым депозитам (на соответствующие сроки) - 6,31%, 6,99%, 7,66% и 7,88%. По депозитам в евро - 5,13%, 5,61% , 6,36% и 6,52%.

По мнению экспертов НАБУ, даже в условиях неопределенности на финансовых рынках разница в процентных ставках обеспечивает высокую привлекательность вкладов в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, по словам директора Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, отток депозитов из банковской системы, начиная с 27 января, составляет 9-10%, что незначительно для банковской системы и не разрушает ее основу.

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,4%, в иностранной - на 2,1%.

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