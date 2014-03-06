Инфляция в Украине ускорилась до 0,6%

Инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.

Как сообщает Госстат, в феврале против января 2014 года больше всего подорожали фрукты - на 8,6% (против февраля 2013 года подешевели на 8,5%), овощи - на 5,9% (подорожали на 14,6%), топливо - на 4,1% (на 1,8%), сахар - на 3,4% (на 30,3%), транспорт - на 2,1% (на 4,1%), масло - на 1,7% (на 12,1%), молоко - на 1,3% (на 6%), фармацевтическая продукция на 1,3% (на 3,9%), отдых и культура - на 1,2% (на 1,1%), творог на 1,1% (на 7,5%), рыба - на 1% (подешевела на 1,3%), железнодорожный транспорт - на 0,8% (подорожал на 13,8%)

Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь - на 4,8% (на 8,2%), на яйца - на 2,6% (на 8,3%), на подсолнечное масло - на 0,7% (на 0,4%).

По остальным позициям в ноябре против октября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года замедлилась до 0,2% с 0,5%, зафиксированных в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года. По сравнению с январем 2013 года инфляция составила 0,5%, и таким образом сохранилась на уровне, зафиксированном в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года.

Госбюджет на 2014 год предполагает рост цен на 4,3%.