ТОП-10 (6 марта)

Минфин разработал проекты корректировок к бюджету с дефицитом от 2 до 2,8%

Нацбанк решил не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций

Нацбанк может повысить учетную ставку

Украина должна заплатить $9 млрд госдолга до конца года

Аваков оценил потери бюджета от незаконных схем Курченко в 7 млрд грн

Нацбанк потратил на поддержку гривни в феврале $1,7 млрд

«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за январь

Минэкономразвития считает, что повышение цен на газ неизбежно

Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $2,344 млрд

МВФ предоставит оценку экономической ситуации в Украине после выходных

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Минфин разработал проекты корректировок к бюджету с дефицитом от 2 до 2,8%

Показатели государственного бюджета будут пересматриваться, и на сегодняшний день у Министерства финансов есть три проекта корректировок к госбюджету с дефицитом от 2 до 2,8%, сообщила сегодня журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Показатели бюджета будут пересматриваться… есть три варианта с дефицитом 2-2,5-2,8%», - сказала Пахачук.

В то же время, она отметила, что поскольку изначально в госбюджет заложен среднегодовой курс на уровне 8,5 грн/долл., все показатели нужно пересчитывать, в том числе по госдолгу.

«Важно, чтобы ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Понимать диапазон колебаний валютных курсов и заложить реалистичные показатели», - добавила Пахачук.

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Нацбанк решил не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций



Национальный банк Украины принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, чтобы найти валютный курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок, сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в четверг в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы ушли с рынка, и даем рынку найти спокойно тот курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок. Рынок стал узкий и маленький, и два дня мы наблюдаем тренд на укрепление, ревальвацию», - сказала Щербакова.

По ее словам, очевидно, что рынку нужно было время, чтобы перестроиться, привыкнуть к постоянным изменениям валютного курса. «Понятно, что рынок и бизнес должен перестроиться. Сейчас система, бизнес, в том числе и население адаптируется к ситуации», - добавила Щербакова.

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Нацбанк может повысить учетную ставку

Национальный банк Украины рассматривает возможность повышения учетной ставки, правление будет рассматривать этот вопрос в ближайшие два дня, сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в четверг в ходе круглого стола в Киеве.

“Сейчас согласовываются макропрогнозы с Минэкономразвития и Министерством финансов. Наверное, когда будут найдены точки соприкосновения, мы выйдем с предложением ее поднять (учетную ставку - УНИАН)”, - сказала Щербакова.

По ее словам, правление Нацбанка будет рассматривать этот вопрос в ближайшие два дня.

«Лично мое мнение - ставку нужно повышать. Это будет сигнал рынкам», - добавила Щербакова. В то же время, она не уточнила, какой может быть реакция рынков на повышение ставки, и подчеркнула, что это ее мнение, а решение будет принимать правление НБУ.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Национальный банк снижал учетную ставку дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ. Ранее Национальный банк заявлял о намерениях продолжить политику снижения учетной ставки.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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Украина должна заплатить $9 млрд госдолга до конца года

Украина в январе-феврале погасила 1 млрд долл. обязательств по государственному долгу, и до конца года остается заплатить 9 млрд долл., сообщила сегодня журналистам директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

Она напомнила, что в текущем году согласно госбюджету предстояло уплатить по долговым обязательствам 10 млрд долл. «За январь-февраль мы уже выполнили обязательства на 1 млрд долл., остается 9 млрд долл.», – сказала она.

Также Пахачук отметила, что из 480 млрд грн госдолга на 31 января 279 млрд грн номинированы в иностранной валюте, а валютный долг составляет 33,7 млрд долл. В структуре валютного долга наибольшая доля, 27,8 млрд долл., приходится на заимствования на внешних рынках. По ее словам, если сравнивать с другими странами мира, особенно со странами нашей группы, то это относительно небольшой долг.

Основным кредитором Украины, по словам Пахачук, является Международный валютный фонд, которому предстоит выплатить 3,5 млрд долл., в т.ч. 2,9 млрд долл. – в 2014 году.

Также Пахачук отметила, что 47% госдолга номинировано в долларах США, 48% – в гривне, остальное – в евро и в специальных правах заимствования.

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Аваков оценил потери бюджета от незаконных схем Курченко в 7 млрд грн

Потери государственного бюджета Украины за 2012-2013 годы от нелегальной реализации нефтепродуктов на территории Украины группой компаний ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко составляют около 7 млрд грн.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.

«Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (принадлежит Курченко С.В.)», - написал Аваков.

«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ЧМП "Петрол-Форвардинг" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу», - отмечает глава МВД.

В своем сообщении Аваков подчеркивает, что «фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, из-за чего бюджет потерял около 7 млрд грн».

Также глава ведомства сообщил, что с целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

«Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киеве», - сообщил Аваков.

Также в сообщении министра отмечается, что во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерную технику.

«Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ», - написал глава МВД.

Кроме того, как сообщает Аваков, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний ВЕТЭК убытков НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1,6 млрд грн.

Справка УНИАН. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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Нацбанк потратил на поддержку гривни в феврале $1,7 млрд

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общее сальдо валютных интервенций в феврале было отрицательным и составило 1,721 млрд долл. США. Значительная доля продаж иностранной валюты Национальным банком была направлена на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2% меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

Напомним, в конце февраля Нацбанк принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, чтобы дать возможность найти валютный курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь курс гривни к доллару устанавливается на уровне среднерыночного курса на межбанковском валютном рынке.

Начиная с 28 февраля гривня планомерно укрепляется на валютном рынке, и сегодня к открытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару достигли 9,20-9,50 грн/долл.

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«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за январь

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским газовым монополистом, компанией «Газпром», за импортированный в январе 2014 года природный газ, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Выполняя существующие договоренности с российской стороной и несмотря на трудное экономическое положение в стране, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставки российского природного газа в январе 2014 года», - говорится в сообщении.

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В тоже время компания не называет перечисленную «Газпрому» сумму.

«Для обеспечения стабильных поставок газа по действующему контракту с ОАО «Газпром» компания продолжит непрерывное проведение расчетов за полученный в феврале текущего года природный газ», - отмечается в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, долг Украины перед Россией по газовому контракту составляет 2 млрд долл. США.

4 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газовый гигант с апреля 2014 года отменяет льготы на поставку газа Украине.

17 декабря 2013 года президент России Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 с 400 долл. за тысячу кубометров.

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Минэкономразвития считает, что повышение цен на газ неизбежно

Министерство экономического развития и торговли Украины считает неизбежным повышение цен на газ для населения, поскольку в стране нет средств для продолжения субсидирования этой сферы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава министерства Павел Шеремета.

«У нас был вариант уступить свою свободу за низкие цены на газ. Но мы выбрали свободу. И если мы смогли заплатить такую цену за свободу, то мы сможем заплатить и реальную цену за газ», - сказал министр.

При этом он отметил, что на самом деле у страны попросту нет выбора. «Мы должны быть честными. Нужно платить реальную цену. И у нас нет средств на субсидии», - сказал министр.

Ранее о возможности повышения цен на газ для населения и, как следствие, цен на коммунальные услуги заявили министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и глава правительства Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Минрегионстрой отмечал, что в государственном бюджете Украины на 2014 год предусмотрено 6,7 млрд грн на погашение задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по разнице в тарифах на газ. По состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляла почти 27 млрд грн.

В 2013 году предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 21,5 млрд грн, а уровень расчетов составил всего 55,8% (12 млрд грн).

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Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $2,344 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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МВФ предоставит оценку экономической ситуации в Украине после выходных

Миссия Международного валютного фонда сможет представить первые оценки ситуации в Украине и свои рекомендации по поводу преодоления кризисных явлений в стране после выходных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском медиа-центре сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета. «Они (миссия - УНИАН) пока изучают ситуацию. Миссия сможет сформулировать первые рекомендации после выходных», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что сам факт проведения переговоров во многом стабилизирует общеэкономическую ситуацию в стране. «Экономика Украины в целом не так плоха, как ситуация, скажем, в системе государственных финансов. Давайте разделим эти две сферы, - сказал Шеремета.- Однако факт переговоров стабилизирует ситуацию в целом».

При этом министр сообщил, что на текущий момент каких-то новых условий сотрудничества МВФ не выставляет. В частности, вопрос формирования рынка земли, ранее озвучивавшийся в СМИ, не стоит. «Этот вопрос не обсуждается ни в качестве условий предоставления средств, ни в качестве общей оценки ситуации», - сказал Шеремета. В то же время он отметил, что стороны обсуждают вопросы фискальной дисциплины и общей социально-политической ситуации.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось в МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, объем первого транша может составить 2-3 млрд долл.

Глава правительства Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются: гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.