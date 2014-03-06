ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны

ЕЦБ повысил прогноз роста экономики региона в 2014 г. до 1,2% с декабрьских 1,1%. Об этом заявил глава ЕЦБ Марио Драги, пишут "Вести.ru".

В то же время ЕЦБ снизил оценку инфляции на текущий год с 1,1% до 1%.

"Еврозону ожидает длительный период низкой инфляции, усиление будет постепенным. Однако снижение цен на энергоносители поддержит реальные доходы населения", - заявил Драги.

Ранее стало известно, что регулятор сохранил ключевую процентную ставку у рекордно низкого уровня.

Ставка по депозитам также была сохранена у нулевого значения. Оба решения регулятора не стали неожиданностью для экспертов, которые ожидали сохранения ставок у предыдущих значений.

Экономика еврозоны увеличится на 1,5% в 2015 г., а инфляция ускорится до 1,3%, как и ожидалось в декабре. В 2016 г. рост ВВП составит 1,8%, инфляции - 1,5%, к IV кварталу рост цен ускорится до 1,7%.

Драги в очередной раз заявил, что ЕЦБ намерен сохранять ключевые процентные ставки на текущем уровне или ниже в течение длительного времени.

"Низкая инфляция объясняется международными факторами", - пояснил он.

Также Драги вновь отметил, что еврозону ждет длительный период низкой инфляции и в ближайшие месяцы инфляция в регионе будет оставаться около текущих уровней. Цены будут постепенно расти на протяжении следующего периода в 2,5 года.

По словам главы ЕЦБ, геополитические риски могут негативно сказаться на темпах восстановления региона.

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