Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $2,344 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«По предварительным данным на 1 марта 2014 года, объем золотовалютных резервов составил 15,462 млрд долл. в эквиваленте», - говорится в сообщении регулятора.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 24,27%, или на 4,954 млрд долл.

На 1 марта резервы в иностранной валюте составляют 13,637 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 16,08 млн долл., золото - 1,809 млрд долл.

Нацбанк подчеркивает, что в феврале Украина вовремя и в полном объеме выполняла свои плановые обязательства по государственному и гарантированному государством долгу. «В феврале проведено погашение и обслуживание долга перед МВФ в сумме 376 млн долл. в эквиваленте и другие платежи по обязательствам правительства Украины в объеме 423 млн долл.», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, регулятор отметил, что постепенный переход к гибкому курсообразованию и продолжение переговоров о предоставлении финансовой поддержки с МВФ и другими кредиторами снижает давление на золотовалютные резервы, а в перспективе будет способствовать их росту.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, а в конце февраля принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, чтобы дать возможность найти валютный курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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