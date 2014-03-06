Нацбанк потратил на поддержку гривни в феврале $1,7 млрд

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк сообщил, что в течение февраля осуществлял на межбанковском валютном рынке Украины как покупку, так и продажу иностранной валюты.

«Общее сальдо валютных интервенций в феврале было отрицательным и составило 1,721 млрд долл. США. Значительная доля продаж иностранной валюты Национальным банком была направлена на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2% меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

Напомним, в конце февраля Нацбанк принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, чтобы дать возможность найти валютный курс, вокруг которого будет концентрироваться рынок.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь курс гривни к доллару устанавливается на уровне среднерыночного курса на межбанковском валютном рынке.

Начиная с 28 февраля гривня планомерно укрепляется на валютном рынке, и сегодня к открытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару достигли 9,20-9,50 грн/долл.