ЕБРР ожидает от властей Украины политической стабильности и фискальной дисциплины

Об этом говорится в заявлении президента банка Сума Чакрабарти, размещенном на сайте ЕБРР.

«Европейский банк реконструкции и развития, как один из крупнейших иностранных инвесторов Украины, оценивает ситуацию и готов предоставить свою помощь. При условии принятия правильной макроэкономической политики, включающей программу стабилизации экономики по линии Международного валютного фонда, мы готовы ежегодно инвестировать в экономику Украины от 800 млн до миллиарда евро в течение нескольких лет», - говорится в заявлении Чакрабарти.

В числе условий предоставления средств глава ЕБРР назвал фискальную дисциплину и внешнюю финансовую консолидацию, политическую стабильность, развитие частного сектора посредством привлечения как можно большего количества потенциальных реципиентов к ресурсному потенциалу страны, а также жесткую борьбу с коррупцией посредством мудрого и «правильного управления», в основу которого будет положен принцип верховенства права.

«Долг страны вырос до 75 млрд долл. Национальная валюта обесценилась с начала года на 20%. Все это говорит о том, что стране необходима новая экономическая политика, - говорится в заявлении президента ЕБРР. – Любой пакет помощи может сейчас помочь Украине выполнить наиболее срочные обязательства, однако его долгосрочное действие будет ощутимо только в том случае, если будет избрана правильная экономическая политика, направленная на устойчивый экономический рост».

При этом глава ЕБРР выразил убеждение, что Украина избрала новый путь развития и в этот момент очень важно оставаться рядом. «И мы готовы это сделать. Наша помощь будет основательной, и мы, в сотрудничестве с мировым сообществом, готовы ее оказать, потому что мы едины в понимании главного: мы желаем Украине успеха», - подчеркнул Чакрабарти в своем заявлении.

Ранее ЕБРР выразил готовность инвестировать в экономику Украины по меньшей мере 5 млрд евро до 2020 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года. По состоянию на 1 января 2014 года ЕБРР взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро в 321 проект в Украине.

19 февраля на фоне значительного ухудшения ситуации в нашей стране и развертывания полномасштабных боевых действий на улицах Киева, приведших к гибели почти ста человек, ЕБРР заявил о приостановке своей деятельности в Украине. Позднее, с формированием новой парламентской коалиции и назначением нового правительства, банк вернулся к активной работе в Украине.