Падение рубля спровоцировали крымский референдум и восстановление экономики еврозоны - СМИ

После двухдневного перерыва курс европейской валюты на торгах Московской биржи поднялся выше уровня 50 руб./евро. По итогам торгов курс составил 50,11 руб./евро, что оказалось на 60 коп. выше закрытия среды. При этом курс доллара вырос на вчерашних торгах всего на 17 коп., до отметки 36,2 руб./$. Стоимость бивалютной корзины поднялась до отметки 42,46 руб., что на 37 коп. выше закрытия среды, пишет "Коммерсант-Украина".

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На валютные курсы оказал влияние внешнеполитический фактор. Верховный совет Крыма принял решение ускорить референдум о статусе автономной республики, перенеся его проведение с 30 на 16 марта. В настоящее время инвесторы больше опасаются ответных шагов со стороны западных стран, нежели экономических последствий присоединения Крыма к России, отмечает трейдер одного из западных банков. "На рынке опасаются введения санкций в отношении России, оценить которые в текущих условиях очень сложно. Поэтому многие иностранные клиенты возобновили бегство из рублевых активов",— отметил трейдер.

Добавили вес общеевропейской валюте и экономические новости из Европы. "Банк Англии не принял никаких принципиально новых решений на мартовском заседании, сохранив уровень процентной ставки на отметке 0,50% годовых, равно как прежним остался и формальный объем программы выкупа активов, 375 млрд фунтов стерлингов",— отметила аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Итоги заседания европейского центробанка (ЕЦБ) оказались более динамичными. Ставка рефинансирования осталась без изменения (0,25%), однако был повышен прогноз экономического роста в регионе, а в комментариях глава регулятора Марио Драги был на редкость позитивен и отметил, что высокая безработица в регионе стабилизируется, а обменный курс евро не интересует центробанк.