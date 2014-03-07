Конгресс США одобрил помощь Украине на $1 млрд

Согласно законопроекту, США предоставят Украине 1 миллиард долларов в виде гарантий по долговым обязательствам. Законопроект поддержали 385 депутатов конгресса, 23 конгрессмена из числа республиканской оппозиции были против, сообщает РИА Новости.

Теперь документ направится в Сенат, а в случае принятия там – на подпись президенту Бараку Обаме.

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Пакет призван играть вспомогательную роль в отношении намного более обширной программы помощи, которую США лоббируют в Международном валютном фонде.

Напомним, о поддержке Украины было объявлено во вторник, 4 марта, когда госсекретарь США Джон Керри посетил с визитом Киев. Цель пакета помощи, в частности, заключается в том, чтобы сократить зависимость Украины от поставок природного газа из России.