Fitch подтвердило рейтинг Европейского стабфонда на уровне "ААА", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Европейского стабилизационного механизма (European Stability Mechanism, ESM) на уровне "ААА" и краткосрочный рейтинг "F1+" со стабильным прогнозом, передает ПРАЙМ.

ESM - создаваемый в Европе постоянный институт, посредством которого будет повышаться эффективность оказания помощи государствам ЕС, попавшим в сложные финансовые условия. Механизм исполняет функции, которые ранее возлагались на Европейский фонд финансовой стабилизации (EFSF) и Европейский механизм финансовой стабилизации (EFSM).

Рейтинг отражает высокий уровень поддержки, оказываемой странами еврозоны, который выражается в сильных финансовых показателях, а также статусе привилегированного кредитора.

"Механизм резервного капитала ESM сильнее, чем у других многосторонних банков развития. Он может быть использован не только для восстановления средств в случае убытков, но и для увеличения кредитного потенциала ESM", - отмечают аналитики агентства.

На конец декабря 2013 года активы ESM были сосредоточены в двух странах-кредиторах - Испании и на Кипре.