Россия, спровоцировав конфликт с Украиной, обвалила собственную экономику

Российская экономика пострадает от кризиса в Крыму, считают эксперты. Агентства Fitch и Moody’s подтвердили суверенный рейтинг России, но предупредили о рисках его снижения. Для Moody’s основанием для пересмотра станет вооруженный конфликт, для Fitch — введение финансово-экономических санкций против РФ из-за экспансии в Украину, пишут "Ведомости".

Ситуация уже ухудшается, пишет Moody’s: неопределенность ускорит отток капитала, а одной угрозы санкций будет достаточно, чтобы подорвать доверие инвесторов и снизить кредитоспособность российских заемщиков. Основной удар крымский кризис нанесет по инвестиционному спросу, указывает Bank of America Merril Lynch: инвестпрограммы пострадают из-за растущей стоимости заимствований (ЦБ временно поднял ключевую ставку с 5,5 до 7%) и повышенных политических рисков. Прогноз Bank of America Merril Lynch — сокращение вложений в основной капитал на 3,3% по итогам 2014 г.

Промышленность не сможет безболезненно пережить обострение украинского кризиса, показал экспресс-опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный Институтом Гайдара. 46% респондентов ожидают снижения выпуска из-за украинского кризиса, 50% не ждут «особого влияния». Лишь 4% предприятий рассчитывают на рост выпуска в связи с уходом с рынка украинских конкурентов. Причины спада могут быть двоякими, пишут исследователи. Во-первых, потребители российской продукции в Украине могут сократить свои закупки. Во-вторых, обострение российско-украинских отношений может привести к закрытию границ и возрастанию политических рисков для российских поставщиков, после чего они начнут отказываться от поставок. Более отдаленным и косвенным потерям производства пока сложно дать адекватную оценку, признают авторы опроса. Негативно влияет и ослабление курса рубля, которое приведет к удорожанию импортных сырья и материалов, машин и оборудования. А рост цен на продукцию РФ осложнит ее сбыт.