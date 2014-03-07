Нидерланды арестовали многомиллионные счета украинских чиновников

Нидерланды арестовали счета, которые принадлежат гражданам Украины, относительно которых были внедрены санкции Евросоюза.

Как сообщил министр финансов Нидерландов Ерун Дейсселблум, речь идет о сотнях миллионов евро, передает ТСН.

По словам министра, арестованные активы являются подозрительными, но не уточнил, кому именно они принадлежат.

При этом вчера вечером он заявил в парламенте, что в стране в последние несколько недель отмечен ряд "необычных финансовых транзакций". По его мнению, эта активность была связана с попытками некоторых украинских бизнесменов вывести средства, вложенные в финансовые институты Нидерландов.

Напомним, ранее о замораживании активов 18 граждан Украины, которые подозреваются в коррупции и присвоении государственных средств, объявили Австрия, Швейцария, Лихтенштейн и Канада.