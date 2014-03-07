Межбанк открылся долларом по 9,30 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 9,0000/9,3000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2483/0,2565, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,4830/12,9010. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3864/66 (четверг - 1,3736/38).

Как сообщал УНИАН, в четверг на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись продолжающимся снижением котировок 9,2000/9,2500.

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