Правительство Японии готово оказать финпомощь Украине

Правительство Японии готово принять участие в оказании финансовой помощи Украине и определит конкретную сумму на основе консультаций с Международным валютным фондом.

Об этом заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД страны Фумио Кисида, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы позитивно относимся к финансовой помощи Украине, - отметил министр. - Необходимая сумма будет определена на основе результатов работы исследовательской миссии МВФ и консультаций с самой Украиной».

Глава МИД уклонился от ответа на вопрос, намерена ли Япония присоединиться к санкциям, введенным США в связи с обстановкой в Украине. «Мы будем соответствующим образом реагировать на складывающуюся ситуацию, анализируя имеющиеся тенденции и действия различных государств», - добавил министр.

Он подчеркнул, что Токио с сожалением и озабоченностью следит за обстановкой в Украине, и в очередной раз высказался за соблюдение территориальной целостности страны.