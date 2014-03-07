Кабмин уволил руководство Антимонопольного комитета

11:02, 07 марта 2014
Финансы
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Кабинет министров рядом распоряжений уволил руководство Антимонопольного комитета Украины, а именно первого заместителя главы АМКУ Рафаэля Кузьмина, а также заместителей главы АМКУ Ларису Колесник и Федора Влада. 

Как отмечается, все чиновники уволены по собственному желанию

Об этом говорится в распоряжениях правительства от 1 марта, опубликованных на правительственном портале. 

Как отмечается, все чиновники уволены по собственному желанию. 

Ранее Кабмин уволил главу Укргосреестра, Госфининспекции, а также провел ряд кадровых перестановок в МИД и МВД.

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