Кабмин уволил руководство Антимонопольного комитета

Об этом говорится в распоряжениях правительства от 1 марта, опубликованных на правительственном портале.

Как отмечается, все чиновники уволены по собственному желанию.

Ранее Кабмин уволил главу Укргосреестра, Госфининспекции, а также провел ряд кадровых перестановок в МИД и МВД.