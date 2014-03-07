В Китае зафиксирован первый в стране корпоративный дефолт

Китайский производитель солнечных батарей Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. объявил о дефолте, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

7 марта секретарь правления Chaori Лю Тьелонг объявил о том, что компания не может выплатить проценты на сумму $14,7 млн по облигациям, сославшись на отсутствие достаточных средств для выплат.

Дефолт Chaori стал первым на китайском рынке корпоративного долга. До сих пор рисковых заемщиков поддерживало китайское правительство или государственные банки.

В заявлении компании говорится, что Chaori примет все необходимые меры для того, чтобы снизить убытки для держателей облигаций.