Экономисты сомневаются в целесообразности возобновления выпуска НДС-облигаций

Яценюк на встрече с Европейской бизнес ассоциацией заявил, что возмещение НДС будет оформлено выпуском ОВГЗ-НДС. По сути, такие облигации являются тем же самым аналогом финансовых векселей (просто векселя не учитываются в сумме госдолга и потому не приветствуются МВФ). Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в статье для LB.ua

По словам эксперта, правительство Арсения Яценюка продемонстрировало странную логику в отношении бизнеса так как еще недавно активно критиковало практику выпуска НДС-облигаций, называя ее коррупционной.

"Еще сложнее понять, зачем выпускать НДС-облигации, если на том же заседание Арсений Яценюк заявил, что автоматическое возмещение НДС в Украине уже составляет 70% от заявленных к возмещению объемов. И планируется его довести до 90%. Зачем же тогда облигации?", - говорит Охрименко. - "Если уже Украине решила двигаться в ЕС, а это действительно цель Украины, то стоило бы не уничтожать, а развивать европейские методы налогообложения, где возмещение действительно составляет 100%, а НДС-облигации давно ушли в прошлое. Вместо этого правительство Яценюка хочет эту скверную привычку правительства Азарова возродить и сделать постоянной".

По мнению советника президента Киевской школы экономики Игоря Шумило, ключевой риск НДС-облигаций - в предоставлении рефинансирования под эти бумаги только избранным банкам, что создает коррупционные риски и вымывает оборотные средства у бизнеса за счет дисконтов по таким бумагам.